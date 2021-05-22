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طلبة التعليم يحصدون 8 جوائز عالمية في مسابقة "آيسف الدولية"

منذ 22 دقيقة
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طلبة التعليم يحصدون 8 جوائز عالمية في مسابقة "آيسف الدولية"

الرياض (صدى):
نجح طلاب وطالبات وزارة التعليم في تحقيق إنجاز وطني عالمي بحصولهم على 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال المدة من 3 إلى 21 مايو 2021م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" التي ساهمت مشكورة في ذلك المنجز .

وحقق الجوائز الكبرى كل من: الطالب منصور المرزوقي من إدارة تعليم الرياض بفوزه بالمركز الثاني في مجال الطاقة: المواد والتصميم المستدام عن مشروعه " تصميم مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه بوسيلة الضوء"، وجاءت الطالبة رشا القحطاني من إدارة تعليم الرياض في المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها "خاصية لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي لاضطراب القلق العام في مرحلة المراهقة"، وحققت الطالبة لانا أبو جامل من إدارة تعليم المدينة المنورة المركز الرابع في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتي عن مشروعها " التنبؤ الحاسوبي لقابلية استخدام مركب خاص كمثبط لفيروس SARS-CoV-2 بأقل أضرار جانبية".

والطالب عبدالله الشنقيطي من إدارة تعليم الرياض بجائزة المركز الرابع في مجال الطاقة: المواد والتصميم المستدام عن مشروعه " قطب كهربائي من النيكل كوبالتايت لإنتاج وقود الهيدروجين بسعر منخفض وطريقة متجددة"، والطالبة أروى نيازي من إدارة تعليم الشرقية بجائزة المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها تصنيع مكثف فائق يستجيب للشمس باستخدام نقاط الكربون الكمية.

كما حققت المملكة 3 جوائز خاصة في مسابقة آيسف 2021 الدولية، حصدها كل من: الطالبة روبي رجب من إدارة تعليم الرياض في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا عن مشروعها النوعيّ "تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي متطور"، وحصلت على منحة دراسية من الجامعة الأمريكية، والطالب منصور المرزوقي من تعليم الرياض، والطالبة لمى القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزتين من جوائز موهبة الخاصة.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها ‏‎في معرض آيسف 2021 إلى 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007، كما حصل جميع أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة على جائزة خاصة لكل منه، وجرت جولات التحكيم للمشاريع المشاركة في آيسف 2021 عن بُعد عبر تقنية الفيديو خلال المدة من 3 إلى 6 مايو 2021، وأقيمت فعاليات المعرض خلال المدة من 16 إلى 21 مايو 2021.

وزارة التعليم
مسابقة
آيسف الدولية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
الاكتئاب او الخجل يسبب انه يفكر في الانتحار تجيه فكره يصبر دقائق ويروح عنه الهاجس ويستعين بالله --------ماتستاهل المره ماتغور اللي جابها يجيب غيرها
زائر
يرد لهم الشكر لانه لما طرامب شوى الارهابي سليماني راح يعزي ويلطم معهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي المجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يشفيها مما فيها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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