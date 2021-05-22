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سمير غانم وعائلته في الثمانينات
منذ 9 دقائق
279
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التعليقات
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أحدث التعليقات
شيخين1
بس ماقالو اربط حزامك وروح طعص وفحط ومعاك في السيارة اربعة او خمسة اشخاص السيارة مافيها غير حزامان اثنان فقط خلي التطعيس ينفعة
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
شعبيات
أعوذ بالله من الخبث والخبائث اتقوا الله فيما تنشرونه
ابو عمار
يعني الكلب دخل الشقه وذهب الى غرفتها وجلس على سريرها بصراحه احس انها قويه جدا لكن لا يلام الكلب فالفتاه جميله وقد اعجب بها...
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