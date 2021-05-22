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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 32 دقيقة
1348
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

المملكة
الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نأسف للإزعاج ونلقاكم على خير وعافية جميعا والمأمول والقادم أجمل بحول الله. عودوا لموضوعكم.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
الإشكالية ليست في آلة واستراتيجية الدبلوماسية العربية الحصيفة ممثلة في دبلوماسية المملكة العربية السعودية والراشدين معها ... والتي تسير على قدم وساق بفضل الله...
أبو كنان
لله دركم يا رجال الأمن الأشاوس أنتم شوكة في حلوق الخوارج من الدواعش والقاعدة والفئات الضالة والحوثيين وأسيادهم وكل المجرمين الفاسدين
شبح
شبيه الريح... بعدك ما أقدر أقول شي تحطيم بالجبه وأولهم بالمقحبة والدعارة الإعلام اللبناني يطبطب

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