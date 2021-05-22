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فيديو.. توقعات بتخطي درجات الحرارة الـ 40 درجة خلال الـ 4 أشهر القادمة

منذ ساعة
1786
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فيديو.. توقعات بتخطي درجات الحرارة الـ 40 درجة خلال الـ 4 أشهر القادمة

نايف السالم (صدى):
توقع عادل القازنلي، المختص في الأرصاد الجوية، وصول درجات الحرارة في مناطق المملكة إلى نهاية الـ 40 درجة مئوية.

وقال القازنلي إن الموجة الحالية هي أول موجة حارة بالمملكة هذا الصيف، وقد تستمر خلال الأربعة أشهر القادمة.

وتابع: "أجواء المملكة بالصيف ستتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتحرك منخفض البحر الأحمر، وارتفاع الخط الفاصل المداري، الأمر الذي سينتج عنه تشكل سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية".

وأضاف: "نعيش الفترة القادمة أجواء حارة مستقرة إلى نوع ما، ولا تتواجد عواصف ترابية ونحذر الأهالي والمصطافين من أخذ الحيطة والحذر والإكثار من تناول السوائل".

المملكة
الطقس

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49784
منذ دقيقة
الله يهديك الحراره امس 42 درجه والقادم اكثر ستصل الحراره الى فوق ال 50 درجه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نأسف للإزعاج ونلقاكم على خير وعافية جميعا والمأمول والقادم أجمل بحول الله. عودوا لموضوعكم.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
الإشكالية ليست في آلة واستراتيجية الدبلوماسية العربية الحصيفة ممثلة في دبلوماسية المملكة العربية السعودية والراشدين معها ... والتي تسير على قدم وساق بفضل الله...
أبو كنان
لله دركم يا رجال الأمن الأشاوس أنتم شوكة في حلوق الخوارج من الدواعش والقاعدة والفئات الضالة والحوثيين وأسيادهم وكل المجرمين الفاسدين
شبح
شبيه الريح... بعدك ما أقدر أقول شي تحطيم بالجبه وأولهم بالمقحبة والدعارة الإعلام اللبناني يطبطب

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