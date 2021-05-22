شاهد.. الشهيل في آخر ظهور له يروي قصة لجوء الأندية للسِحر من أجل الفوز

نواف السالم (صدى):
أعادت قناة "روتانا خليجية" نشر آخر لقاء للشيخ الراحل فيصل بن محمد الشهيل رئيس نادي الهلال السابق.
وروى الشهيل رحمه الله، خلال برنامج "وينك"، قصة "الدجاجة والدنبوشي" وكيف كانت تلجأ بعض الأندية للسحر على أمل الفوز.
وقال الشهيل: "أكثر اللاعبين كانوا جهلة يؤمنون بشيء اسمه الدنبوشي، وأنا ما كنت أعرف وش معنى كلمة الدنبوشي، وعلمت حينها أنها شيء من الخزعبلات، ورفضت تطبيقها".
وأضاف: "في مرة كان لدينا مباراة مع النصر تفاجأنا بدجاجة ميتة تم القاءها من قبل سيارة مسرعة، معها رسالة مكتوب فيها (نغلبكم 2-1 ) واللاعبين شمتوا فينا عشان منعنا الدنبوشي، لكننا أكدنا أن الفكرة مرفوضة".