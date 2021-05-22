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شاهد.. الشهيل في آخر ظهور له يروي قصة لجوء الأندية للسِحر من أجل الفوز

منذ 33 دقيقة
1768
شاهد.. الشهيل في آخر ظهور له يروي قصة لجوء الأندية للسِحر من أجل الفوز

نواف السالم (صدى):
أعادت قناة "روتانا خليجية" نشر آخر لقاء للشيخ الراحل فيصل بن محمد الشهيل رئيس نادي الهلال السابق.

وروى الشهيل رحمه الله، خلال برنامج "وينك"، قصة "الدجاجة والدنبوشي" وكيف كانت تلجأ بعض الأندية للسحر على أمل الفوز.

وقال الشهيل: "أكثر اللاعبين كانوا جهلة يؤمنون بشيء اسمه الدنبوشي، وأنا ما كنت أعرف وش معنى كلمة الدنبوشي، وعلمت حينها أنها شيء من الخزعبلات، ورفضت تطبيقها".

وأضاف: "في مرة كان لدينا مباراة مع النصر تفاجأنا بدجاجة ميتة تم القاءها من قبل سيارة مسرعة، معها رسالة مكتوب فيها (نغلبكم 2-1 ) واللاعبين شمتوا فينا عشان منعنا الدنبوشي، لكننا أكدنا أن الفكرة مرفوضة".

الهلال
نادي الهلال
الشهيل

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اكيد فيزات عقله ضاربه عنده وملتمسه مع بعض . يبدو انه من بقايا الدواعش . هذا و امثاله المفروض يعلقون في الشوارع لمده اسبوع...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لها علاقه في سمير غانم مات الله يرحمه المهم المبلغ اللي ستحصل عليه من رجل الاعمال
ابو عمار
تحب السجاد الايراني ههههههههههههههههه تذكرت حادثه صارت لها على السجاد الايراني
د محمد ماجد بخش
إني أتنفس تحت الماء! يا أركان الفكر وأعمدة الرأي وحماة العلم وجهابذة الإعلام ونوابغ البيان إني أغرق!

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