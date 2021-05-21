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فيديو وصور..أحلام الزيد بطلة سباق الرياض 2021 للدراجات الهوائية

منذ 47 دقيقة
1789
فيديو وصور..أحلام الزيد بطلة سباق الرياض 2021 للدراجات الهوائية

ماجد محمد (صدى):
أقيم اليوم سباق السيدات للدراجات الهوائية، في جامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات.

وفازت المتسابقة أحلام الزيد بلقب البطولة، بعد منافسة قوية من سارة الماضي التي جاءت في المركز الثاني، فيما حلّت مها الجعفري في المركز الثالث.

وانطلقت منافسات السباق عند الساعة 7:00 صباحاً، على مسافة 20 كم واستمرّت لمدّة 45 دقيقة من التنافس.

وبعد نهاية السباق توجت سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات ، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات أسماء بنت عبدالرحمن الجاسر الفائزات في السباق .

يُذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات أكد خلال البطولة على جميع المشاركات والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد( COVID-19).

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
أم الركب،،
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبله من الشهداء
واضح*** وصريح***
فاعل مرفوع بالغيرة والحسد الظاهرة على آخره..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه أم الكب كادت أن تعدم الدباب،،
واضح*** وصريح***
أحسن، شرح عملي وتطبيقي، لمفهوم القرادة،والطفقة. ههههههههههههههههههههههههههههههههههه،

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