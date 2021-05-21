نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تعليق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على ترشيحه للإعلام

منذ ساعة
2649
تعليق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على ترشيحه للإعلام

نايف السالم (صدى):
تصدر في الساعات الماضية وسم "نرشح بن مساعد للإعلام" إذ رشح مواطنون وإعلاميون وسياسيون الأمير عبد الرحمن بن مساعد لتولي منصب في الإعلام، مؤكدين أنه سيكون الرجل المناسب في المكان المناسب.

وقال ابن مساعد تعقيبا على الأمر: "أرى البعض عبر هاشتاجات يرشحني لمناصب، وهذا أمر لا أحبذه ، ولم أفعل ما أفعل من أجله".

وجاء ذلك إشادة بآراء الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ورؤيته ومواقفه الوطنية، إذ أكد مواطنون أنه عندما تواجه المملكة هجوما أو إساءة من أي طرف يتسابقون لحساب الأمير، يجدون فيه ما يشفي الغليل.

اقرأ أيضا:

إشادات واسعة لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10701
منذ 31 دقيقة
إعلام الظل أقوى وأفصح
احمد
احمد عدد التعليقات : 3
منذ 3 دقائق
نعم اتفق تماما مع ترشيح سموه للإعلام بإذن الله سيكون الرجل المناسب في المكان المناسب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
أم الركب،،
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبله من الشهداء
واضح*** وصريح***
فاعل مرفوع بالغيرة والحسد الظاهرة على آخره..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه أم الكب كادت أن تعدم الدباب،،
واضح*** وصريح***
أحسن، شرح عملي وتطبيقي، لمفهوم القرادة،والطفقة. ههههههههههههههههههههههههههههههههههه،

أخر الأخبار

أعراض "الفطر الأسود" الذي أصاب سمير غانم قبل وفاته وعلاقته بكورونا
أعراض "الفطر الأسود" الذي أصاب سمير غانم قبل وفاته وعلاقته بكورونا
منذ 18 دقيقة 219
النصر يقترب من ضم ستراندبيرج
النصر يقترب من ضم ستراندبيرج
منذ 27 دقيقة 1707
رئيس البرلمان العربي يشيد بدور خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية
رئيس البرلمان العربي يشيد بدور خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية
منذ 39 دقيقة 1420
فيديو وصور..أحلام الزيد بطلة سباق الرياض 2021 للدراجات الهوائية
فيديو وصور..أحلام الزيد بطلة سباق الرياض 2021 للدراجات الهوائية
منذ 47 دقيقة 1787
تعليق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على ترشيحه للإعلام
تعليق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على ترشيحه للإعلام
منذ ساعة 2649
ضبط قائد مركبة تباهى بتجاوز السرعة في الطائف
ضبط قائد مركبة تباهى بتجاوز السرعة في الطائف
منذ ساعة 1629
ياسر المسحل : زيادة عدد المباريات في كأس العالم سيطور البطولة
ياسر المسحل : زيادة عدد المباريات في كأس العالم سيطور البطولة
منذ ساعة 357
محمد البكيري : 170 ريال قيمة تذاكر أبها والاتحاد لماذا ؟
محمد البكيري : 170 ريال قيمة تذاكر أبها والاتحاد لماذا ؟
منذ ساعة 484
طارق النوفل : رقميًا ممكن الشباب يحقق الدوري
طارق النوفل : رقميًا ممكن الشباب يحقق الدوري
منذ ساعة 515
أمن الدولة تحيي ذكرى رجل أمن استشهد إثر استهداف مدرعة بمقذوف بالعوامية
أمن الدولة تحيي ذكرى رجل أمن استشهد إثر استهداف مدرعة بمقذوف بالعوامية
منذ ساعة 1859