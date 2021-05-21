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شرطة مكة : القبض على عدد من المقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك

منذ 38 دقيقة
1495
شرطة مكة : القبض على عدد من المقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، واستُردت (61) بطارية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مقدار الثقالة حول الثقل هو تمثيل لمركز المجموع الثقالي بوحدة ثقالية تمثل بالوحدة المغناطيسية .. يعني تناظر عددي بنائي مشترك لوحدات الفراغ مع وحدات...
د محمد ماجد بخش
في هذه الحالة قريبا راح يفوتوا في الحيط
ابو رياض الحربي
كذاب بعيونك تبي تصدر الخضار والفواكه من مزرعتك تكنون الحقد وبانت مطامعكم ياحثاله كل يوم ينكشف لكم وجه جديد لبنان فلسطين اسرائيل عمله واحده...
جنوبيه قحطانيه❣
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ) شكرًا رجال الأمن الأبطال 💚🇸🇦
د محمد ماجد بخش
كتلة العنصر وكتلة محيطه محيطه الذي يمثل لمجموع كتل الذرات طبعا المجموع حول الكتلة الممثلة في وحدة ثبات مجموع مغناطيسية هذه الوحدة تمثل بوحدات...

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