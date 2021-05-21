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شاهد .. 4 شقيقات استثمرن مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مطعم فاخر

منذ ساعة
2014
شاهد .. 4 شقيقات استثمرن مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مطعم فاخر

عادل الحربي (صدى):
نجحت 4 شقيقات في استثمار مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مطعم فاخر في الرياض منذ عام ونصف العام.

وقسمت الشقيقات "نورا وندا ونهى ونوف"، وفقا لـ"MBC" مهام العمل بينهم، حيث تتولى "نوف" استقبال العملاء والترحيب بهم واستقبال ملاحظاتهم.

وذكرت "ندا" أنها تولت تصميم الديكورات الخاصة بالمطعم والمساعدة في إعداد المأكولات واختيارها، بينما تولت نورا إدارة الشؤون المالية للمطعم.

وتولت "نهى"مسؤولية الموارد البشرية وإنهاء أي إجراءات متعلقة بالجهات الحكومية، وتطمح هي وشقيقتها في توسيع مشروعهن بالرياض.

الرياض
مطعم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10677
منذ دقيقتين
الله يوفقهم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مقدار الثقالة حول الثقل هو تمثيل لمركز المجموع الثقالي بوحدة ثقالية تمثل بالوحدة المغناطيسية .. يعني تناظر عددي بنائي مشترك لوحدات الفراغ مع وحدات...
د محمد ماجد بخش
في هذه الحالة قريبا راح يفوتوا في الحيط
ابو رياض الحربي
كذاب بعيونك تبي تصدر الخضار والفواكه من مزرعتك تكنون الحقد وبانت مطامعكم ياحثاله كل يوم ينكشف لكم وجه جديد لبنان فلسطين اسرائيل عمله واحده...
جنوبيه قحطانيه❣
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ) شكرًا رجال الأمن الأبطال 💚🇸🇦
د محمد ماجد بخش
كتلة العنصر وكتلة محيطه محيطه الذي يمثل لمجموع كتل الذرات طبعا المجموع حول الكتلة الممثلة في وحدة ثبات مجموع مغناطيسية هذه الوحدة تمثل بوحدات...

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