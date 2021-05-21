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خادم الحرمين: المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس

منذ 40 دقيقة
1420
خادم الحرمين: المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، لفخامته إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

كما أكد - حفظه الله -، أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً - حفظه الله - للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب فخامة الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى اليوم، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.

خادم الحرمين
القدس
إسرائيل

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
احترامنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وليس لأذناب فقير البلايين الزاهد اللعين قاهر الشعب الإيراني المسكين والقدس آخر أحلامكم يا إنقلابيين يا منافقين
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كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...
a
كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...
a
كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...
a
كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...

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