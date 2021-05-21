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بالفيديو .. قبائل لبنانية: المملكة أم العروبة والإسلام ووقوفنا معها أقل ما نقدمه

منذ ساعة
1782
بالفيديو .. قبائل لبنانية: المملكة أم العروبة والإسلام ووقوفنا معها أقل ما نقدمه

(صدى):
أكدت قبائل لبنانية تضامنها مع المملكة بعد التصريحات المسيئة لها التي أدلى بها وزير الخارجية السابق، شربل وهبة، مؤخرًا أثناء استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة "الحرة".

وأبدت القبائل، وفقا لـ"الإخبارية"، تنديدها للتصريحات التي قالها "وهبة"، مؤكدين تضامنهم مع المملكة وأهل الخليج، مضيفين أن هذا التضامن أقل ما يمكن تقديمه للمملكة.

وأكدت القبائل أن الخيمة والشماغ من رمز العشائر في لبنان، ولن يسمحوا بأي إساءة للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

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المملكة
لبنان
شربل وهبة
قبائل لبنانية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
احترامنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وليس لأذناب فقير البلايين الزاهد اللعين قاهر الشعب الإيراني المسكين والقدس آخر أحلامكم يا إنقلابيين يا منافقين
a
كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...
a
كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...
a
كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...
a
كل شخص ينظر لناس بعين طبعه الي يتكلم عن شار المعارض والي يتكلم عن الخمورالبحرين مثله مثل اي دوله الي يبي الخير موجود والي...

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