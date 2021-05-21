الشباب يستحوذ على تشكيل الجولة 28 بالدوري

نواف السالم (صدى):
استحوذ فريق الشباب، على التشكيل المثالي للجولة 28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على العين بنتيجة 5-1.
وجاء 3 لاعبين من الشباب في التشكيل المثالي، بجانب ثنائي من فريق الاتحاد، ومثلهما من الباطن، كما غاب الأهلي عن التشكيل المثالي بعد خسارته بخماسية أمام الهلال الذي تواجد بلاعب واحد ضمن فريق الجولة.
ويأتي التشكيل المثالي على النحو التالي:الحارس كامبانا (الباطن) - محمد جحفلي (الهلال) - عمر هوساوي (الاتحاد) - ليشنوفيسكي (الشباب) - أوجستو (الفيصلي) - عبد الإله المالكي (الاتحاد) - بن دبكة (الفتح) - الكويكبي (الاتفاق) - خوانكا (الشباب) - بانيغا (الشباب) - فابيو إبرو (الباطن).