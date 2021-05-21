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وفاة المحامي صلاح الحجيلان عن عمر يناهز81 عاماً

منذ 47 دقيقة
1771
وفاة المحامي صلاح الحجيلان عن عمر يناهز81 عاماً

الرياض (صدى):
غيب الموت، المحامي صلاح بن إبراهيم الحجيلان، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً، في مدينة الرياض.

وتخرج صلاح الحجيلان، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1962، وحصل على ماجستير العلاقات من جامعة كالفورنيا الدولية عام 1968، وشرع بعد ذلك في تأسيس مكتبه عام 1967م.

وأسس صلاح الحجيلان شركته القانونية في الرياض عام 1967، لتصبح أكبر شركة قانونية في المملكة العربية السعودية وتعتبر الشركة القانونية المتفوقة في المنطقة.

أما مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة، فقد تأسس عام 1968م، وهو أول من أقام في المملكة روابط تعاون وشراكة مع أهم بيوت المحاماة العالمية، ويضم مكتبه في الرياض وجدة (32) أستاذاً ومحامياً من العرب والغرب، منهم أولاده الأربعة حسام، سلطان، فارس وحنين، ولديهم خبرة لعدة سنوات في المملكة وبريطانيا.

صلاح الحجيلان

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
مالمطلوب من صعود المنبر سبحان الله ناس بعقليه خاويه لا أدري كيف تفكر اين احترام قدسية الأماكن المقدسه ومالذي ستجنيه من ترويع من في...
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والنتيجه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يا احمد بخش تراك والله اشغلتنا معك وكثرت كتاباتك وتعليقاتك مره وحده أو مرتين كفايه هذا دليل على انك بياع كلام 7 صنايع والبخت...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
فيه ناس تكتب تعليق لهم عباره عن قصة حياته اشغلنا معه بياع الكلام هذا أكثر واحد يكتب تعليق ويقرقر علينا يعني اني هذا ينطبق...
ع. س. ع
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