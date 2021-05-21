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شاهد.. استشارية تنصح بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم لأنهم سبب بنقل كورونا في الفترة الأخيرة

منذ ساعة
1641
شاهد.. استشارية تنصح بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم لأنهم سبب بنقل كورونا في الفترة الأخيرة

عادل الحربي (صدى):
نصحت استشارية أمراض معدية الدكتورة حوراء البيات، بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم لأنهم سبب في نقل فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وقالت حوراء البيات في مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إن ارتفاع درجات الحرارة لا تؤثر على فيروس كورونا ولكن المؤثر الوحيد هو التباعد الاجتماعي والالتزام بالاحترازات الوقائية وأخذ اللقاح والالتزام بلبس الكمامة.

وتابعت أن فترة الحضانة لفيروس كورونا تمتد من يومين إلى 14 يوما وقد نكون في هذه الفترة ناقلين للفيروس دون علم، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا لتعريض حياة الآخرين للخطر.

فيروس كورونا
أمراض معدية
حوراء البيات

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أحدث التعليقات

جاسم
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والنتيجه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يا احمد بخش تراك والله اشغلتنا معك وكثرت كتاباتك وتعليقاتك مره وحده أو مرتين كفايه هذا دليل على انك بياع كلام 7 صنايع والبخت...
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فيه ناس تكتب تعليق لهم عباره عن قصة حياته اشغلنا معه بياع الكلام هذا أكثر واحد يكتب تعليق ويقرقر علينا يعني اني هذا ينطبق...
ع. س. ع
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