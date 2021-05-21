نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فلكية جدة : خسوف كلي للقمر غير مشاهد بالمملكة الأربعاء المقبل

منذ ساعة
1458
فلكية جدة : خسوف كلي للقمر غير مشاهد بالمملكة الأربعاء المقبل

جدة (صدى):
تشهد الكرة الأرضية يوم الأربعاء الـ 14 من شهر شوال الجاري خسوفا كليا للقمر هو الأول من اثنين هذه السنة وسيكون مشاهدا بالعين المجردة في جميع أنحاء المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا ، واليابان ، وأستراليا ، ونيوزيلندا ، وغرب أمريكا الشمالية، لكنه غير مشاهد في سماء الوطن العربي .

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة : " إن القمر سيعبر خلال ظل الأرض ليُحدث خسوفا ستستغرق مرحلته الكلية وقتا قصيرا سيبلغ 14 دقيقة و 30 ثانية فقط، إلا أن مرحلة الخسوف الجزئي قبل الخسوف الكلي تستمر حوالي ساعة ونصف وبعده ساعة ونصف أخرى، لذلك من البداية إلى النهاية سوف يستغرق القمر ما يزيد قليلا عن 3 ساعات لعبور منطقة ظل الأرض" .

وأضاف: يعدّ هذا القمر البدر اقرب قمر حضيض إلى الأرض هذا العام أو ما يعرف باسم القمر العملاق ، وهذا التزامن بين الخسوف والقمر العملاق حدث آخر مرة في سبتمبر 2015م ".

وبيّن أن مراحل الخسوف ستكون في التوقيت نفسه، حيث سيبدأ القمر بالدخول إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 11:47 صباحا 08:47 ص بتوقيت غرينتش، وهذه المرحلة عادة لا تكون ملاحظة لأن قرص القمر سيبقى مضاء بالكامل ، وبعد ذلك سيبدأ الخسوف الجزئي مع بداية دخول القمر إلى منطقة ظل الأرض عند الساعة 12:45 بعد الظهر (09:45ص بتوقيت غرينتش) ويبدأ قرصه بفقد الضوء تدريجياً، وفي هذه المرحلة سوف يُرى شكل ظل الأرض (المقوس) ساقطاً على القمر، وهي إحدى الطرق القديمة في إثبات كروية الأرض" .

وأوضح أنه يتبع ذلك بداية الخسوف الكلي مع دخول كامل قرص القمر في ظل الأرض عند الساعة 02:11 بعد الظهر (11:11 ص بتوقيت غرينتش) ، وتعد مرحلة الخسوف الكلي مهمة بسبب الطريقة التي تحدث بها وتأثير الغلاف الجوي للأرض في تشكيلها .

وأشار إلى أنه سينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 02:26 بعد الظهر (11:26 ص بتوقيت غرينتش) مع بداية خروج القمر من ظل الأرض وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي التي ستنتهي عند الساعة 03:52 عصرا (12:52 بعد الظهر بتوقيت غرينتش) وتعود كامل إضاءة القمر وينتهي الحدث الرئيس.

المملكة
خسوف
فلكية جدة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
مالمطلوب من صعود المنبر سبحان الله ناس بعقليه خاويه لا أدري كيف تفكر اين احترام قدسية الأماكن المقدسه ومالذي ستجنيه من ترويع من في...
المهم
والنتيجه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يا احمد بخش تراك والله اشغلتنا معك وكثرت كتاباتك وتعليقاتك مره وحده أو مرتين كفايه هذا دليل على انك بياع كلام 7 صنايع والبخت...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
فيه ناس تكتب تعليق لهم عباره عن قصة حياته اشغلنا معه بياع الكلام هذا أكثر واحد يكتب تعليق ويقرقر علينا يعني اني هذا ينطبق...
ع. س. ع
هاتوة يا فقراوية خلونا نجلدة بالخمسة،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية

أخر الأخبار

بالفيديو .. قبائل لبنانية: المملكة أم العروبة والإسلام ووقوفنا معها أقل ما نقدمه
بالفيديو .. قبائل لبنانية: المملكة أم العروبة والإسلام ووقوفنا معها أقل ما نقدمه
منذ دقيقة 1056
الشباب يستحوذ على تشكيل الجولة 28 بالدوري
الشباب يستحوذ على تشكيل الجولة 28 بالدوري
منذ 11 دقيقة 1266
شاهد.. رجال الأمن في الحرم يتصدون لشخص حاول الصعود إلى المنبر أثناء خطبة الجمعة 
شاهد.. رجال الأمن في الحرم يتصدون لشخص حاول الصعود إلى المنبر أثناء خطبة الجمعة 
منذ 16 دقيقة 1744
بالفيديو .. "رومارينيو" ينفي وجود مفاوضات بينه وبين الدحيل القطري
بالفيديو .. "رومارينيو" ينفي وجود مفاوضات بينه وبين الدحيل القطري
منذ 21 دقيقة 1302
بالفيديو .. "هنية‬⁩" يشكر ⁧‫إيران‬⁩ على تقديم المال والسلاح للمقاومة خلال المواجهات مع ⁧‫إسرائيل
بالفيديو .. "هنية‬⁩" يشكر ⁧‫إيران‬⁩ على تقديم المال والسلاح للمقاومة خلال المواجهات مع ⁧‫إسرائيل
منذ 36 دقيقة 2052
بالصور .. إحباط محاولتي تهريب مادة الحشيش مخبأة في صندوق شاحنة وأعواد من القصب
بالصور .. إحباط محاولتي تهريب مادة الحشيش مخبأة في صندوق شاحنة وأعواد من القصب
منذ 42 دقيقة 1605
وفاة المحامي صلاح الحجيلان عن عمر يناهز81 عاماً
وفاة المحامي صلاح الحجيلان عن عمر يناهز81 عاماً
منذ 47 دقيقة 1768
ناويه تتحدي الباكستانيين في التميس
ناويه تتحدي الباكستانيين في التميس
منذ ساعة 699
خيل يهاجم فتاة حاولت التصوير معه
خيل يهاجم فتاة حاولت التصوير معه
منذ ساعة 541
راكب طائرة يلتقط مشهد مذهل للحظة انطلاق صاروخ متوجه الى الفضاء
راكب طائرة يلتقط مشهد مذهل للحظة انطلاق صاروخ متوجه الى الفضاء
منذ ساعة 469