كومان : برشلونة لا يدعمني ولا أدرى شئ عن مستقبلي

وكالات (صدى):
انتقد مدرب برشلونة، رونالد كومان، وضعه في ناديه الحالي، مؤكدًا أن النادي لا يدعمه، كما أنه لا يدري كيف سيكون مستقبله معه.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن وسائل الإعلام لا تحترمه، منتقدًا ثقافة تدخل وسائل الإعلام في مستقبل المدرب، واصفا ذلك بأنه لا ينم على أي احترام.
وأكد أن مجلس الإدارة لا يسانده رغم أنه كان عليه تحمل موسم مضطرب وفي بعض الأحيان اضطر للإجابة عن أسئلة بالنيابة عنهم.
ولفت إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيستمر في منصبه من عدمه إلا أن الفريق يحتاج لإجراء تغييرات من أجل الفوز بالألقاب حتى لو كان ذلك يعني مدربا جديدا أو لاعبين جددا.