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وزارة العدل: مركز تدقيق الدعاوى ينجز 1.5 مليون عملية

منذ ساعة
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وزارة العدل: مركز تدقيق الدعاوى ينجز 1.5 مليون عملية

الرياض (صدى):
أسهم مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وأوضحت وزارة العدل، أن عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى، بلغ أكثر من 1.5 مليون عملية، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة، منذ تأسيسه في 1441هـ؛ مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.

وبينت أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وأكدت الوزارة أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

وزارة العدل

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
حمد
أعتقد اكثر من غباء ونذاله لم يحدث تاريخيا " التيار الايراني العيد يقود الشعب اللبناتي نحو الهاوية " فعلا ان لم تستحي قل وافعل...

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