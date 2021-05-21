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"الصحة العالمية" تشيد بالدور الريادي الإنساني للمملكة

منذ ساعة
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"الصحة العالمية" تشيد بالدور الريادي الإنساني للمملكة

وكالات (صدى):
أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة العربية السعودية وخاصة الدعم السخي الذي قدمته لدعم الأشقاء في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم ، الذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا وأوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، ومسار العمليات الإغاثية والإنسانية في اليمن، وسبل تعزيز وتفعيل البرامج الإنسانية التي يدعمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

منظمة الصحة العالمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10653
منذ 7 دقائق
يا جمالو يا دلالو ..

يا خفة دموا

يا حركاتوا

كم تبون
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10653
منذ 4 دقائق
حيرت قلبي معاك .. والله ما عرفنا لهم !!

نفسي أصدق إنهم حريصون فعلا على الحياة

وإن نظرة المليار مو صحيحة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10653
منذ دقيقتين
وصل سلامي وبلغ تحياتي ل توماس روبرت مالتوس وقول له الحمد لله على سلامة النجاة من الوعكة التي ألمت به وبالعالم

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
حمد
أعتقد اكثر من غباء ونذاله لم يحدث تاريخيا " التيار الايراني العيد يقود الشعب اللبناتي نحو الهاوية " فعلا ان لم تستحي قل وافعل...

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