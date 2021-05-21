غوميز : حققت إنجازات تاريخية وسأغادر الهلال وأنا بطل

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب نادي الهلال، بافاتيمبي غوميز، عن مستقبله مع النادي، وما يتمنى تحقيقه حين رحيله عن صفوف فريقه.
وقال، خلال حديثه مع صحيفة «Arab News»، أنه في يوم من الأيام سيغادر الهلال بالتأكيد، ولكنه يريد أن يغادره وهو بطل، لافتا إلى أنه فاز بالعديد من الألقاب وحقق العديد من الإنجازات التاريخية.
وأضاف أن خروجه من الهلال بعد تحقيق بطولة ستكون هذه أفضل نهاية بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه يود أن يتذكر التاريخ أنه كان أحد الهدافين البارزين في الهلال.
وأكد أن الشئ المهم بالنسبة له هو فوز الهلال، لافتا إلى أنه أعطي كل شيء للفريق والجماهير، وأنه يعلم أنهم يحبونه شخصيًا، لذلك فهو يشعر بمسؤولية كبيرة تجاههم.