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ديون الأهلي تضع "النفيعي" في مأزق 

منذ 8 دقائق
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ديون الأهلي تضع "النفيعي" في مأزق 

ماجد محمد (صدى):
بات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي المنتخب قبل أسبوعين فقط في ورطة، بسبب الديون المتراكمة على الراقي.

وتجاوزت ديون النادي الأهلي حاجز الـ210 ملايين ريال بين رواتب ومكافآت متأخرة والتزامات قضايا ومصاريف، وذلك كمستحقات متراكمة من قبل مجالس إدارات سابقة قبل بداية تاريخ المسؤولية التضامنية التي تختص بها الإدارة الجديدة.

وتبين أن اللاعبون في النادي لم يتسلموا الرواتب منذ شهر يناير الماضي، ومع نهاية مايو الجاري تصل الرواتب المتأخرة إلى 5 أشهر، كما لم يحصل الأجانب على رواتب تتراوح بين شهرين لـ3 أشهر، وذلك وفقًا للزميلة "الرياضية".

وبحسب المعلومات الواردة فإن ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي المنتخب يحتاج إلى ‎50 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وإلى 60 مليون ريال لإنهاء عقود ستة لاعبين أجانب، وإلى مبلغ مضاعف له للتعاقد مع نجوم حقيقيين يغيرون شكل الفريق فنيًّا”.

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