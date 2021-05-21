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أمانة جدة تغلق سوبر ماركت شهير بعد رصد مواد غذائية مجهولة المصدر

منذ 30 دقيقة
1407
أمانة جدة تغلق سوبر ماركت شهير بعد رصد مواد غذائية مجهولة المصدر

جدة (صدى):
أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية مركزا شهيرا (سوبر ماركت) في حي البغدادية بعد رصد عدد من المخالفات الصحية تمثلت في عرض منتجات غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة لمخالفة سوء التخزين، حيث جرى إتلاف 640 كجم من تلك المواد لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن الفرق الميدانية أثناء جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية في أحياء البغدادية رصدت عددا من المخالفات الصحية داخل سوبر ماركت تمثلت في عرض عرض أجبان وألبان منتهية الصلاحية، وكذلك معجنات ولحوم وحلويات وخلطات طعام مجهولة المصدر، بجانب سوء التخزين لأصناف من التمور وعرض مواد غذائية محضرة من السابق.

وبين الدقس أن الأمانة أتلفت على الفور جميع المنتجات لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وأغلقت الموقع بالأختام الرسمية لحين تصحيح المخالفات وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.

مواد غذائية
أمانة جدة
سوبر ماركت

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