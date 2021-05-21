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بالفيديو .. إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة
منذ 25 دقيقة
2151
مكة المكرمة (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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مكة المكرمة
الحرم المكي
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 10624
منذ 42 ثانية
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يزال التأريخ يكرر نفسه
كم من حدث جلل صار بسبب هؤلآء الخارجين الذين جنت عقولهم وغسلت بالجهل والضلال
لا حول ولا قوة إلا بالله
والأمن السعودي في كل وقت وفي كل مكان وفي كل ظرف يقظ والحمد لله وسريع وحاسم
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