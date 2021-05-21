جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض والإحساء .
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتوفرة هي مساعد مكتب في الرياض واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة وخبرة لاتقل عن سنة ، ووظيفة مشغل رسومات ثاني حاصل على درجة الدبلوم ويفضل البكالوريوس في تصميم الجرافيك ، وخبرة لاتقل سنتين ، وإجادة اللغة الإنجليزية.
كما توفر وظيفة استاذ مساعد علم الكيمياء في الأحساء ، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على دكتوراه في الكيمياء ، ولديه خبرة أكاديمية وبحثية سابقة .
وأضافت أن التقديم بدأ اليوم وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أن طريقة التقديم هي
مساعد مكتب من هنـــــا .
مشغل رسومات ثاني من هنـــــا .
أستاذ مساعد علم الكيمياء من هنـــــا .