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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

منذ 10 دقائق
1243
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض والإحساء .

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتوفرة هي مساعد مكتب في الرياض واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة وخبرة لاتقل عن سنة ، ووظيفة مشغل رسومات ثاني حاصل على درجة الدبلوم ويفضل البكالوريوس في تصميم الجرافيك ، وخبرة لاتقل سنتين ، وإجادة اللغة الإنجليزية.

كما توفر وظيفة استاذ مساعد علم الكيمياء في الأحساء ، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على دكتوراه في الكيمياء ، ولديه خبرة أكاديمية وبحثية سابقة .

وأضافت أن التقديم بدأ اليوم وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أن طريقة التقديم هي

مساعد مكتب من هنـــــا .

مشغل رسومات ثاني من هنـــــا .

أستاذ مساعد علم الكيمياء من هنـــــا .

 

وظائف
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صح لسانك يا الغالية
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،، تجمعن عليه، ومن تجمعن عليه،الإناث،أصبح في حال ياسارية خبريني عن ماجرا خبريني..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله . الله يرحمهما ويجمع بينهما في الجنة
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. والله من قلبت الكبد،وفرة الراس..
د محمد ماجد بخش
السياسة الفنية عادل أقصر من سمير في البنية وظاهر وكأنه يبدو أعلى كعبا منه في الصورة الفن عروش وهرم معروش وفيه قروش ووحوش

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