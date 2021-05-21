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انقطاع الكهرباء عن كل مناطق الأردن

منذ 31 دقيقة
1743
انقطاع الكهرباء عن كل مناطق الأردن

عمان (صدى):
انقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق الأردن بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث لم يكسف المسؤولون عن الأسباب الحقيقية وراء الانقطاع .

وتأثرت المستشفيات وبعض شبكات الاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية، بالانقطاع، وخاصة خدمات الانترنت الثابت والمنزلي والفايبر التي تعتمد في معظمها على اجهزة الراوتر والتي تعتمد في عملها على الكهرباء في المنازل ومواقع الاشتراكات.

وكشفت مصادر أن خدمات الانترنت المنزلي والثابت والفايبر هي الاكثر تاثرا في الوضع الحالي اذ توقفت معظمها نتيجة اعتماد اجهزتها في المنزل او مواقع المشتركين على الكهرباء في منازل ومواقع المشتركين.

وأضافت أن خدمات الخلوي والانترنت المتنقل هي مستمرة وذلك لان الشركات وفور انقطاع الكهرباء عن الابراج والمحطات الرئيسية شغلت المولدات والبطاريات المزودة للكهرباء.

الأردن
انقطاع الكهرباء

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صح لسانك يا الغالية
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،، تجمعن عليه، ومن تجمعن عليه،الإناث،أصبح في حال ياسارية خبريني عن ماجرا خبريني..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله . الله يرحمهما ويجمع بينهما في الجنة
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. والله من قلبت الكبد،وفرة الراس..
د محمد ماجد بخش
السياسة الفنية عادل أقصر من سمير في البنية وظاهر وكأنه يبدو أعلى كعبا منه في الصورة الفن عروش وهرم معروش وفيه قروش ووحوش

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