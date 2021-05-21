انقطاع الكهرباء عن كل مناطق الأردن

عمان (صدى):
انقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق الأردن بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث لم يكسف المسؤولون عن الأسباب الحقيقية وراء الانقطاع .
وتأثرت المستشفيات وبعض شبكات الاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية، بالانقطاع، وخاصة خدمات الانترنت الثابت والمنزلي والفايبر التي تعتمد في معظمها على اجهزة الراوتر والتي تعتمد في عملها على الكهرباء في المنازل ومواقع الاشتراكات.
وكشفت مصادر أن خدمات الانترنت المنزلي والثابت والفايبر هي الاكثر تاثرا في الوضع الحالي اذ توقفت معظمها نتيجة اعتماد اجهزتها في المنزل او مواقع المشتركين على الكهرباء في منازل ومواقع المشتركين.
وأضافت أن خدمات الخلوي والانترنت المتنقل هي مستمرة وذلك لان الشركات وفور انقطاع الكهرباء عن الابراج والمحطات الرئيسية شغلت المولدات والبطاريات المزودة للكهرباء.