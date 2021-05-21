تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
الصحة»: تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 45 دقيقة
1894
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 980 حالة تعافي جديدة ، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
الرياض
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
التقرير اليومي
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 127938
منذ 18 دقيقة
الحمد لله على كل حال ..
.. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 4983
منذ 15 دقيقة
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
صح لسانك يا الغالية
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،، تجمعن عليه، ومن تجمعن عليه،الإناث،أصبح في حال ياسارية خبريني عن ماجرا خبريني..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله . الله يرحمهما ويجمع بينهما في الجنة
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. والله من قلبت الكبد،وفرة الراس..
د محمد ماجد بخش
السياسة الفنية عادل أقصر من سمير في البنية وظاهر وكأنه يبدو أعلى كعبا منه في الصورة الفن عروش وهرم معروش وفيه قروش ووحوش
أخر الأخبار
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 10 دقائق
1237
موقف مؤثر لرجل توفى بعد غُسله لصاحبه مباشرة
منذ 16 دقيقة
1683
انقطاع الكهرباء عن كل مناطق الأردن
منذ 31 دقيقة
1738
فوائد صحية وغذائية لـ "الكمون" أبرزها تقوية المناعة
منذ 36 دقيقة
1476
النيابة العامة: الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
منذ 41 دقيقة
1704
الصحة»: تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 45 دقيقة
1894
تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 56 دقيقة
985
إشادات واسعة لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية
منذ ساعة
1854
ريجيكامب يقترب من الرحيل عن الأهلي
منذ ساعة
1834
إعادة افتتاح 21 مسجدًا بعد تعقيمهم في 6 مناطق
منذ ساعة
1632