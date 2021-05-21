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إشادات واسعة لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية

منذ ساعة
1854
إشادات واسعة لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية

علي القحطاني (صدى):
أعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بشخصية الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية وقوة حجته.

وتصدر هاشتاق "شكرا عبدالرحمن بن مساعد" "تويتر"، خلال الساعات الماضية، حيث عبر مغردون عن تقديرهم وإعجابهم بشخصية الأمير عبدالرحمن بن مساعد ومواقفه الوطنية.

وأشاد المغردون بفصاحته، وقوة حجته في وجه أعداء الوطن، ونقله لمشاعر المواطنين إعلاميًا وفي منصات التواصل، فيما وصفه أحد المغردين بأنه "خط دفاع كبير وسفير السعوديين في تويتر".

‏ وقدم إحدي المغردين الشكر لعبدالرحمن بن مساعد قائلا "شكرا على ما تقدمه لنا من دروس في الخلق والوطنية والانتماء والولاء لراية التوحيد وقيادة الوطن ".

‏وقال مغرد آخر" بإسم كل مواطن يستشعر نبل قلمك وعميق معانيك ورصانة مفرداتك .. وجود أمثالك شرف للإعلام ".

وأضاف مغرد آخر" هو رجل محنك ومميز ورائع جدافي تغريداته بالدفاع عن الوطن وعن حكومتنا الرشيدة وكلماته سيف ع رقاب الاعداء فالله يكثر من أمثاله الذين يدافعون عن الوطن وعن حكومتنا".

عبدالرحمن بن مساعد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127938
منذ 21 دقيقة
ونعم الرجل سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد ..

.. كفو يا سمو الامير وأنت أهل لذالك ، تستاهل الإشادات وكل الشهادات من كل منصف ، واعتبرنا لكم يا حكامنا درع وحزام ، ادام الله عزكم ورد عنكم كيد كل كائد في نحره وكفانا الله شره ودحره .. ىمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10608
منذ 15 دقيقة
نسأل الله له دوام الصحة والعافية وأن يشافيه من ألم الظهر إنه جواد كريم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صح لسانك يا الغالية
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،، تجمعن عليه، ومن تجمعن عليه،الإناث،أصبح في حال ياسارية خبريني عن ماجرا خبريني..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله . الله يرحمهما ويجمع بينهما في الجنة
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. والله من قلبت الكبد،وفرة الراس..
د محمد ماجد بخش
السياسة الفنية عادل أقصر من سمير في البنية وظاهر وكأنه يبدو أعلى كعبا منه في الصورة الفن عروش وهرم معروش وفيه قروش ووحوش

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