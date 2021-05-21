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ريجيكامب يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة
1834
ريجيكامب يقترب من الرحيل عن الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن قرب رحيل المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأضافت المصادر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تخطط لعدم تمديد عقد ريجيكامب مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تسعى للتعاقد مع مدير فني متميز بعد النتائج الصادمة التي حققها الراقي تحت قيادته.

يذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدير الفني فلادان ميلويفيتش؛ وفشل الاتفاق مع يوسف عنبر.

الأهلي
ريجيكامب

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صح لسانك يا الغالية
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،، تجمعن عليه، ومن تجمعن عليه،الإناث،أصبح في حال ياسارية خبريني عن ماجرا خبريني..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله . الله يرحمهما ويجمع بينهما في الجنة
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. والله من قلبت الكبد،وفرة الراس..
د محمد ماجد بخش
السياسة الفنية عادل أقصر من سمير في البنية وظاهر وكأنه يبدو أعلى كعبا منه في الصورة الفن عروش وهرم معروش وفيه قروش ووحوش

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