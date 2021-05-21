ريجيكامب يقترب من الرحيل عن الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن قرب رحيل المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وأضافت المصادر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تخطط لعدم تمديد عقد ريجيكامب مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تسعى للتعاقد مع مدير فني متميز بعد النتائج الصادمة التي حققها الراقي تحت قيادته.
يذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدير الفني فلادان ميلويفيتش؛ وفشل الاتفاق مع يوسف عنبر.