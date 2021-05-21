نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدرب يوفنتوس: نستحق التتويج بالكأس بعد تغلبنا على فرق رائعة

منذ ساعة
1563
مدرب يوفنتوس: نستحق التتويج بالكأس بعد تغلبنا على فرق رائعة

وكالات (صدى):
علق أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على تتويج فريقه بكأس إيطاليا بعد الفوز على أتالانتا بنتيجة 2-1.

وقال بيرلو عقب المباراة: "كانت مباراة رائعة مع فريقين رائعين قاتلوا من البداية إلى النهاية، لقد كان الأمر يستحق المباراة النهائية وأيضًا لهؤلاء المشجعين الرائعين، لذلك نحن سعداء لأننا تمكنا من منحهم ليلة رائعة".

وأكد على أن فريقه أراد الفوز وإعادة هذا الكأس إلى النادي، قائلًا " على الرغم من أنه ليس موسمًا إيجابياً عدنا معاً، وأدركنا أن هذا كان هدفًا مهمًا، ولقد تغلبنا على فرق رائعة في نصف النهائي والنهائي، لذا نستحق الكأس".

وتابع: "يؤسفنا أننا أهدرنا النقاط ضد الفرق التي كان من المفترض على الورق أن يكون من السهل التغلب عليها، الآن نذهب إلى الجولة الأخيرة ونعلم أنه ليس كل شيء في أيدينا".

وأستكمل سأثبت نفسي كمدرب الموسم المقبل مع يوفنتوس، مضيفًا : كان اللاعبون ورائي ويدعمونني بنسبة 100%، وهذا مرضٍ للغاية بالنسبة للمدرب، بغض النظر عما تقوله الشائعات في الصحف، نحن واثقون من أن جميع الفرق ستلعب حتى الموت في الجولة الأخيرة من الدوري".

يوفنتوس
إيطاليا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صح لسانك يا الغالية
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،، تجمعن عليه، ومن تجمعن عليه،الإناث،أصبح في حال ياسارية خبريني عن ماجرا خبريني..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله . الله يرحمهما ويجمع بينهما في الجنة
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. والله من قلبت الكبد،وفرة الراس..
د محمد ماجد بخش
السياسة الفنية عادل أقصر من سمير في البنية وظاهر وكأنه يبدو أعلى كعبا منه في الصورة الفن عروش وهرم معروش وفيه قروش ووحوش

أخر الأخبار

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 10 دقائق 1237
موقف مؤثر لرجل توفى بعد غُسله لصاحبه مباشرة
موقف مؤثر لرجل توفى بعد غُسله لصاحبه مباشرة
منذ 15 دقيقة 1673
انقطاع الكهرباء عن كل مناطق الأردن
انقطاع الكهرباء عن كل مناطق الأردن
منذ 30 دقيقة 1738
فوائد صحية وغذائية لـ "الكمون" أبرزها تقوية المناعة
فوائد صحية وغذائية لـ "الكمون" أبرزها تقوية المناعة
منذ 36 دقيقة 1473
النيابة العامة: الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
النيابة العامة: الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
منذ 40 دقيقة 1699
الصحة»: تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة»: تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 45 دقيقة 1885
تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 55 دقيقة 965
إشادات واسعة لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية
إشادات واسعة لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب مواقفه الوطنية
منذ ساعة 1848
ريجيكامب يقترب من الرحيل عن الأهلي
ريجيكامب يقترب من الرحيل عن الأهلي
منذ ساعة 1832
إعادة افتتاح 21 مسجدًا بعد تعقيمهم في 6 مناطق
إعادة افتتاح 21 مسجدًا بعد تعقيمهم في 6 مناطق
منذ ساعة 1630