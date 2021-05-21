مدرب يوفنتوس: نستحق التتويج بالكأس بعد تغلبنا على فرق رائعة

وكالات (صدى):
علق أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على تتويج فريقه بكأس إيطاليا بعد الفوز على أتالانتا بنتيجة 2-1.
وقال بيرلو عقب المباراة: "كانت مباراة رائعة مع فريقين رائعين قاتلوا من البداية إلى النهاية، لقد كان الأمر يستحق المباراة النهائية وأيضًا لهؤلاء المشجعين الرائعين، لذلك نحن سعداء لأننا تمكنا من منحهم ليلة رائعة".
وأكد على أن فريقه أراد الفوز وإعادة هذا الكأس إلى النادي، قائلًا " على الرغم من أنه ليس موسمًا إيجابياً عدنا معاً، وأدركنا أن هذا كان هدفًا مهمًا، ولقد تغلبنا على فرق رائعة في نصف النهائي والنهائي، لذا نستحق الكأس".
وتابع: "يؤسفنا أننا أهدرنا النقاط ضد الفرق التي كان من المفترض على الورق أن يكون من السهل التغلب عليها، الآن نذهب إلى الجولة الأخيرة ونعلم أنه ليس كل شيء في أيدينا".
وأستكمل سأثبت نفسي كمدرب الموسم المقبل مع يوفنتوس، مضيفًا : كان اللاعبون ورائي ويدعمونني بنسبة 100%، وهذا مرضٍ للغاية بالنسبة للمدرب، بغض النظر عما تقوله الشائعات في الصحف، نحن واثقون من أن جميع الفرق ستلعب حتى الموت في الجولة الأخيرة من الدوري".