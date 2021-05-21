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إعادة افتتاح 21 مسجدًا بعد تعقيمهم في 6 مناطق

منذ ساعة
1630
إعادة افتتاح 21 مسجدًا بعد تعقيمهم في 6 مناطق

الرياض (صدى):
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 21 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 104 أيام 1261 مسجداً .

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة و 6 مساجد بمنطقة الرياض، و 3 مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجد في كل من منطقة نجران وعسير .

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
مسجد
تعقيم

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
صح لسانك يا الغالية
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،، تجمعن عليه، ومن تجمعن عليه،الإناث،أصبح في حال ياسارية خبريني عن ماجرا خبريني..
د محمد ماجد بخش
سبحان الله . الله يرحمهما ويجمع بينهما في الجنة
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. والله من قلبت الكبد،وفرة الراس..
د محمد ماجد بخش
السياسة الفنية عادل أقصر من سمير في البنية وظاهر وكأنه يبدو أعلى كعبا منه في الصورة الفن عروش وهرم معروش وفيه قروش ووحوش

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