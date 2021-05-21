رايحي: لست راضيا عن المستوي الذي قدمته مع الباطن ومقارنتي مع أمرابط غير سلمية

ماجد محمد (صدى):
قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، محمد رايحي أنه غير راضي على المستوى الذي قدمه مع الباطن.
وأكد رايحي على عدم إمكانية مقارنته بنور الدين أمرابط، نجم نادي النصر، للإمكانات التي يتمتع بها مواطنه.
وأضاف رايحي: "لست راضيًا عن المستوى الذي قدمته في موسمي الأول مع الباطن، أستطيع تقديم الأفضل وتسجيل وصناعة مزيد من الأهداف".
وتابع "بعد الإصابة بفيروس كورونا تحسن الوضع، مررت بأوقات صعبة، قدمت مستويات أفضل أمام الشباب والهلال، والموسم المقبل أعد بمردود أفضل" ،مشيرا إلى أنه بفضل النوعية المتوفرة في الفريق لن يهبط وسيظل في دوري المحترفين
وأشار إلى أن أمرابط لاعب مميز ولا يمكن مقارنته به، لأنه شارك في منافسات كبرى ولعب مع فرق مميزة، والمقارنة معه غير سليمة.