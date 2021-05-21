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بالفيديو.. الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد يعلق على الواقعة:"تحمست لأخذ الجرعة الثانية"

منذ 59 دقيقة
2757
بالفيديو.. الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد يعلق على الواقعة:"تحمست لأخذ الجرعة الثانية"

علي القحطاني (صدى):
علق الشاب العائد من منفذ جسر الملك فھد فجر الإثنين الماضي لعدم انطباق تعليمات السفر علیه، على الواقعة ورد فعل مرافقيه على مسألة عودته وحيداً.

وقال الشاب عناد الروقي، إنه كان بصحبة مجموعة من زملائه متوجهين إلى البحرين، واكتشفوا وجود تحديث على اشتراطات السفر بضرورة حصول المُسافر على جرعتين من لقاح "كورونا".

وأضاف الروقي أن زملاءه أبدوا رغبتهم في عودتهم معه وعدم السفر رغم حصولهم على جرعتين من اللقاح، لكنه رفض بأن يعودوا بسببه وقرر العودة وحيداً، مبينا أنه شعر في تلك اللحظة بالإحباط كونه تجهز للسفر.

ولفت الشاب الروقي إلى امتثل لتعليمات الدولة وعاد مرة أخرى، و أصبح متحمساً للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

جسر الملك فهد
الجرعة الثانية

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 484
منذ 5 دقائق
السؤال هو وش يوديك البحرين
لايكون شارع المعارض

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أحدث التعليقات

الملل
نعوذ بالله من سفاهة العقول وان نتبع كل سفيه عديم المروة
د محمد ماجد بخش
لا مساعدات قبل حكومة مستقلين معتمدة من مجلس النواب وتكون غير تابعة ولا امتداد لحكومة العهد الحالية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين خيار...
الملل
السؤال هو وش يوديك البحرين لايكون شارع المعارض
د محمد ماجد بخش
أرز لبنان يعانق نخيل المملكة والثمر غاية الشجر
سردار
بومشعل من اتباع قرد القرد عدوهم الاول كتاب الله وسنة رسوله

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