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الكشف عن آخر مفاوضات الهلال بضم البرازيلي دودو

منذ ساعة
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الكشف عن آخر مفاوضات الهلال بضم البرازيلي دودو

ماجد محمد (صدى):
أفادت شبكة غلوبو البرازيلية إن الدحيل لم يستخدم خيار شراء عقد مهاجم بالميراس البرازيلي المعار للدحيل القطري؛ ما فتح الباب أمام الهلال للتعاقد معه.

وأضافت الشبكة أن بالميراس لا يبدي أي اهتمام بالتفاوض؛ نظرا لأنه يسعى لاستعادته، في أول يوليو، بعد انتهاء إعارته مع وصيف بطل الدوري القطري.

وتابعت أن مسؤولي الهلال اتصلوا بمدير أعمال المهاجم؛ سعيا للحصول على معلومات حول إمكانية تقديم عرض رسمي قريبا، خاصة أنه كان أمام الدحيل حتى يوم السبت الماضي؛ لإبلاغ بالميراس بأنه سيدفع 6 ملايين يورو (38.6 مليون ريال برازيلي) لشراء 80٪ من حقوق دودو الاقتصادية، بعدما دفع 7 ملايين يورو (42 مليون ريال برازيلي) مقابل استعارته لمدة عام واحد.

ومن ناحيته، أعلن بالميراس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن مهاجمه سيعود للفريق، بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو المقبل.

وأشار موقع بولفيب البرازيلي إلى إن الهلال سيحاول إغراء بالميراس الذي سيوافق على بيع مهاجمه في حال تخطي العرض قيمة خيار الشراء الذي كان سيفعله الدحيل، ويساوي ستة ملايين يورو.

الهلال
البرازيلي دودو

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الملل
نعوذ بالله من سفاهة العقول وان نتبع كل سفيه عديم المروة
د محمد ماجد بخش
لا مساعدات قبل حكومة مستقلين معتمدة من مجلس النواب وتكون غير تابعة ولا امتداد لحكومة العهد الحالية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين خيار...
الملل
السؤال هو وش يوديك البحرين لايكون شارع المعارض
د محمد ماجد بخش
أرز لبنان يعانق نخيل المملكة والثمر غاية الشجر
سردار
بومشعل من اتباع قرد القرد عدوهم الاول كتاب الله وسنة رسوله

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