برشلونة يرغب في تجديد عقد "ديمبيلي" لفترة أطول

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن إدارة برشلونة لديها رغبة شديدة في تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، لفترة أطول خلال الأيام الحالية.
وأوضحت التقارير أنه في حالة رفض ديمبيلي التجديد، سيتم عرضه من قبل إدارة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، للاستفادم من بيعه ماليًا.
وأكدت التقارير على أنه في حالة رفض الرحيل أو التجديد، سيتواجد ديمبيلي في المدرجات ولم يشارك في المباريات، مما يؤثر على مستقبل الفرنسي.
وأشارت إلى أن برشلونة قدم بالفعل اقتراحًا للاعب لتجديد عقده مع تخفيض راتبه، والعرض بين يدي اللاعب ولكن الاتفاق لن يكون سهلًا على الاطلاق.