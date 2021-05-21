نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

برشلونة يرغب في تجديد عقد "ديمبيلي" لفترة أطول

منذ ساعة
1917
برشلونة يرغب في تجديد عقد "ديمبيلي" لفترة أطول

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن إدارة برشلونة لديها رغبة شديدة في تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، لفترة أطول خلال الأيام الحالية.

وأوضحت التقارير أنه في حالة رفض ديمبيلي التجديد، سيتم عرضه من قبل إدارة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، للاستفادم من بيعه ماليًا.

وأكدت التقارير على أنه في حالة رفض الرحيل أو التجديد، سيتواجد ديمبيلي في المدرجات ولم يشارك في المباريات، مما يؤثر على مستقبل الفرنسي.

وأشارت إلى أن برشلونة قدم بالفعل اقتراحًا للاعب لتجديد عقده مع تخفيض راتبه، والعرض بين يدي اللاعب ولكن الاتفاق لن يكون سهلًا على الاطلاق.

برشلونة
ديمبيلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
نعوذ بالله من سفاهة العقول وان نتبع كل سفيه عديم المروة
د محمد ماجد بخش
لا مساعدات قبل حكومة مستقلين معتمدة من مجلس النواب وتكون غير تابعة ولا امتداد لحكومة العهد الحالية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين خيار...
الملل
السؤال هو وش يوديك البحرين لايكون شارع المعارض
د محمد ماجد بخش
أرز لبنان يعانق نخيل المملكة والثمر غاية الشجر
سردار
بومشعل من اتباع قرد القرد عدوهم الاول كتاب الله وسنة رسوله

أخر الأخبار

ضبط عدد من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع أثناء ممارسة التفحيط بحائل
ضبط عدد من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع أثناء ممارسة التفحيط بحائل
منذ 8 دقائق 1228
حسين الجسمي يهنئ ولي عهد دبي بقدوم مولودين له
حسين الجسمي يهنئ ولي عهد دبي بقدوم مولودين له
منذ 13 دقيقة 321
بالفيديو.. الشثري يوضح حكم إخراج الزكاة عن جمعيات أموال الموظفين
بالفيديو.. الشثري يوضح حكم إخراج الزكاة عن جمعيات أموال الموظفين
منذ 18 دقيقة 1323
شاب يطلق النار على رأسه بالخطأ أثناء تصوير مقطع لـ "تيك توك"
شاب يطلق النار على رأسه بالخطأ أثناء تصوير مقطع لـ "تيك توك"
منذ 23 دقيقة 500
بالفيديو.. الفلسطينيون يدخلون المسجد الأقصى بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالفيديو.. الفلسطينيون يدخلون المسجد الأقصى بعد وقف إطلاق النار في غزة
منذ 29 دقيقة 1556
مشائخ العشائر البدوية في لبنان تزور سفير المملكة وتهدد وتتوعد كل من يتطاول على السعودية
مشائخ العشائر البدوية في لبنان تزور سفير المملكة وتهدد وتتوعد كل من يتطاول على السعودية
منذ 53 دقيقة 431
في عام 1976م .. جنود سعوديون لحفظ السلام والأمن في بيروت وتنظيم حركة السير
في عام 1976م .. جنود سعوديون لحفظ السلام والأمن في بيروت وتنظيم حركة السير
منذ 54 دقيقة 335
صالح المغامسي : رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
صالح المغامسي : رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
منذ 55 دقيقة 484
محمد العميري : فيه ناس معهم حساسية من مدح الهلال اذا مامدحت الهلال نمدح مين
محمد العميري : فيه ناس معهم حساسية من مدح الهلال اذا مامدحت الهلال نمدح مين
منذ 56 دقيقة 312
بالفيديو.. الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد يعلق على الواقعة:"تحمست لأخذ الجرعة الثانية"
بالفيديو.. الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد يعلق على الواقعة:"تحمست لأخذ الجرعة الثانية"
منذ 58 دقيقة 2748