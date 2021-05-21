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سيدة أعمال تفتح مقهى للكلاب والقطط في الرياض

منذ ساعة
2528
سيدة أعمال تفتح مقهى للكلاب والقطط في الرياض

الرياض (صدى):
افتتح في الرياض مقهى للقطط حيث يمكن لمحبيها الاستمتاع بكوب من القهوة برفقة القطط، وهي فكرة لاقت إعجاب الكثير خاصة محبي صداقة الحيوانات المستأنسة.

وقالت صاحبة الفكرة و مالكة المقهى دلال الشرهان، وهي من الكويت أن هذه الكوفيهات منتشرة في الكويت، مضيفة إلى أنه خلال زيارة سابقة لها إلى المملكة لاحظت أن ملاك الكلاب يشتكون من عدم وجود أماكن يستطيعون من خلالها التنزه مع كلابهم، وهنا تحمست لإنشاء المشروع، وبالفعل افتتحت أول مقهى للكلاب، وذلك في مدينة الخبر، كان ذلك قبل عام، والآن افتتحت الفرع الثاني له في العاصمة الرياض، بحسب الوطن.

وأكدت الشرهان أن المقهى إقبالا كثيفا من الزائرين من ملاك الكلاب أو للزائرين الذين يرغبون في مشاهدة الكلاب وهي تلعب وخصوصا الأطفال، وبينت أن أغلب زوار المقهى من الأطفال الذين يرغبون باللعب واقتناء الكلاب.

وأضافت أن أولوية الدخول للمقهى لملاك الكلاب، فإذا تخطى العدد المسموح به بالداخل تم إخراج الزائرين الذين ليس لديهم أي حيوان سواء كان كلبا أو قطة، وطبعا يتم قياس درجة حرارتهم، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا مع التعقيم بشكل مستمر للمقهى.

الرياض

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8064
منذ 35 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
وردهم إليك ردا جميلا
امور دخيله منافيه لتعاليم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 597
منذ 24 دقيقة
طيب والموظفين اكيد نفس الفصيلة صح عشان يفهمون لغت بعض فية كثيركلاب تفهم على البشر من نظرة فمابالك نفص الفصيلة شي جديد ورائع الى الامام سيري بنت بلادي غلقت طرق الاستثمارت عندنا ناس عندهم فلوس ويحتار في المشرع الي بيدر علية ارباح
الملل
الملل عدد التعليقات : 484
منذ دقيقة
نعوذ بالله من سفاهة العقول
وان نتبع كل سفيه عديم المروة

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أحدث التعليقات

الملل
نعوذ بالله من سفاهة العقول وان نتبع كل سفيه عديم المروة
د محمد ماجد بخش
لا مساعدات قبل حكومة مستقلين معتمدة من مجلس النواب وتكون غير تابعة ولا امتداد لحكومة العهد الحالية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين خيار...
الملل
السؤال هو وش يوديك البحرين لايكون شارع المعارض
د محمد ماجد بخش
أرز لبنان يعانق نخيل المملكة والثمر غاية الشجر
سردار
بومشعل من اتباع قرد القرد عدوهم الاول كتاب الله وسنة رسوله

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