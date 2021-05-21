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وزارة السياحة تعلن تعين غلوريا جيفارا مستشارة في الوزارة

منذ ساعة
2074
وزارة السياحة تعلن تعين غلوريا جيفارا مستشارة في الوزارة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة السياحة تعيين خبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا المستشارة السابقة في للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في منصب كبيرة المستشارين بالوزارة.

وتعتبر السيدة غلوريا واحدة من أكثر النساء تأثيرا في قطاع السياحة العالمي، وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن.

ولدى غلوريا العديد من الخبرات، فقد تقلدت رئاسة المجلس العالمي للسفر والسياحة من 2017 إلى 2021 حيث مثلت قطاع السياحة والسفر الخاص على مستوى العالم، وهي مستشارة خاصة للشؤون الحكومية لدى كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد.

وزارة السياحة
غلوريا جيفارا

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1309
منذ 38 دقيقة
ههههههههههههههه
الملل
الملل عدد التعليقات : 482
منذ 37 دقيقة
لا واضح التوطين الوطني
فيه امر ملكي ان الوظايف الحساسه لابد ان يكون الموظف سعودي
الافضل التستر علي المواضيع
وياخوفي تجيب قذارات العالم عندنا
مثل الترفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80113
منذ دقيقة
قطعت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80113
منذ دقيقة
اني ارا ما لا ترون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80113
منذ دقيقة
اني ارا ما لا ترون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80113
منذ دقيقة
اني ارا ما لا ترون

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اني ارا ما لا ترون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اني ارا ما لا ترون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اني ارا ما لا ترون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قطعت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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