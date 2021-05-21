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تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة وأثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ 16 دقيقة
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تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة وأثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

القاهرة (صدى):
قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن أن ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي أن مصر والسودان يحاولان ممارسة ضغوط على إثيوبيا من خلال تدويل وتسييس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا لزعزعة الثقة بين الدول الثلاث

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه، وتقدمت في إنشاء سد النهضة الضخم على مياه النيل الأزرق، بينما تخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر على حصتهما من المياه.

وشددت إثيوبيا على موقفها الجازم بأن يكون سد النهضة "رمزا للتعاون والتنمية المتبادلة"، ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب السودان ومصر.

ومن ناحيته قال السفير المصري أحمد حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن "سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

مصر
سد النهضة
أثيوبيا

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
شربل.... وخريش ... 😆😆 ما اقبح من السلف الا الخلف
**""'سهم'""**😊
مامنهم فائدة احذية ايران .... كلهم اخس من بعض .
دكتور
امحق
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههه نادي الفقر
دكتور
امحق

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