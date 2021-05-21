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ناصر الفراعنة يرد على تصريحات "شاربل وهبة" بقصيدة جديدة

منذ 34 دقيقة
1944
ناصر الفراعنة يرد على تصريحات "شاربل وهبة" بقصيدة جديدة

الرياض (صدى):
رد الشاعر ناصر الفراعنة السبيعي قصيدة جديدة على تصريحات شاربل وهبة حول وصفه للسعوديين والخليجيين بالبدو بقصيدة جديدة ، تحدث خلالها عن شموخ المملكة .

ونوهت القصيدة باعتزازه وفخره لكونه من البدو ، مؤكدا أنها مدحة وأن المملكة شيدت للعالم أكبر حضارة، حيث قال الشاعر السبيعي

إيه نعم.. نحن الرعاة البدو هل شبه الجزيرة ..

وبالرغم من ذا ..بنينا للبشر أكبر حضارة

نحن من أرسو عمود الدين

ونحن من سوقنا ملوك الفرس في عز الظهيرة

ونحن من علمنا الأرض معنى الطهارة

وكان وهبة قد أدلى بتصريحات لاذعة بشأن دول الخليج خلال مقابلة تلفزيونية يوم الإثنين الماضي ، حيث وصف السعوديين والخليجيين بالبدو.

لبنان
ناصر الفراعنة
شاربل وهبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
شربل.... وخريش ... 😆😆 ما اقبح من السلف الا الخلف
**""'سهم'""**😊
مامنهم فائدة احذية ايران .... كلهم اخس من بعض .
دكتور
امحق
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههه نادي الفقر
دكتور
امحق

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