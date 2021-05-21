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التعليم تُعيد مسمى "مدير المدرسة" وتلغي "قائد"

منذ 54 دقيقة
1918
التعليم تُعيد مسمى "مدير المدرسة" وتلغي "قائد"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن إعادة مسمى مدير ومديرة المدرسة للواجهة مرة أخرى بديلًا لمسمى قائد الذي استمر لأكثر من 7 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى تعديل مسمى المرشد الطلابي إلى مسمى الموجه الطلابي، وإضافة مسمى موظفة خدمات وهي خاصة برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة، ومسمى مساعد معلم في التربية الخاصة.

وجاء ذلك في الدليل التنظيمي للمدارس الذي أصدرته الوزارة خلال العام الحالي 1442هـ، حيث حدد المؤهلات والخبرات المطلوبة في مدير المدرسة.

وتضمنت المؤهلات والخبرات المطلوبة أن يرتبط تنظيمًا بمدير مكتب التعليم والمتمثلة في شهادة جامعية أو أكثر ومعلم ممارس فأكثر، وعضوية في اللجان ذات العلاقة بالوظيفة أو ترؤسه لفرق عمل ذات علاقة، ووجود خبرة 9 سنوات منها 6 سنوات في التدريس و3 سنوات كوكيل مدرسة.

مدير مدرسة
وزارة التعليم
قائد

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
شربل.... وخريش ... 😆😆 ما اقبح من السلف الا الخلف
**""'سهم'""**😊
مامنهم فائدة احذية ايران .... كلهم اخس من بعض .
دكتور
امحق
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههه نادي الفقر
دكتور
امحق

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