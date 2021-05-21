وثيقة مسربة تكشف معاناة شربل وهبة من مرض نفسي حاد

بيروت (صدى):
كشفت وثيقة طبية مسربة أن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال المستقيل شربل وهبة، يعاني من أمراض نفسية حادة راجع بسببها العيادات النفسية في بيروت خلال العام الماضي.
ويظهر التقرير الصادر بتاريخ 20 مايو 2020 من إحدى مستشفيات بيروت أن المريض شربل وهبة البالغ من العمر يعاني من حالة اكتئاب حاد، مع وجود وصفة طبية تنصحه بتناول حبوب (سيتالوبرام) المضادة للاكتئاب والرهاب.
وأثارت الوثيقة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات كبيرة لتعيين مريض نفسي في منصب وزير الخارجية، دون التأكد من مدى مناسبة حالته الصحية النفسية والعقلية لهذا المنصب الحساس.
وتعليقاً على التقرير الطبي المسرب، أكد بعض من المختصين أن حالة عدم الاتزان والتوتر التي ظهر فيها شربل خلال اللقاء التلفزيوني المثير للجدل، تؤكد ما جاء في الوثيقة بأنه يعاني من مرض نفسي، مشددين أن إلقاء التهم جزافاً من مسؤول رفيع أمر غير طبيعي.
وكانت تصريحات شربل وهبه، أثارت موجة استنكار من دول عربية وإسلامية، وأصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً عبرت فيه عن رفضها للتصريحات مؤكدة على أنها لا تعبر عن موقف الدولة، وشددت على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.