نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وثيقة مسربة تكشف معاناة شربل وهبة من مرض نفسي حاد

منذ ساعة
2049
وثيقة مسربة تكشف معاناة شربل وهبة من مرض نفسي حاد

بيروت (صدى):
كشفت وثيقة طبية مسربة أن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال المستقيل شربل وهبة، يعاني من أمراض نفسية حادة راجع بسببها العيادات النفسية في بيروت خلال العام الماضي.

ويظهر التقرير الصادر بتاريخ 20 مايو 2020 من إحدى مستشفيات بيروت أن المريض شربل وهبة البالغ من العمر يعاني من حالة اكتئاب حاد، مع وجود وصفة طبية تنصحه بتناول حبوب (سيتالوبرام) ‏ المضادة للاكتئاب والرهاب.

وأثارت الوثيقة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات كبيرة لتعيين مريض نفسي في منصب وزير الخارجية، دون التأكد من مدى مناسبة حالته الصحية النفسية والعقلية لهذا المنصب الحساس.

وتعليقاً على التقرير الطبي المسرب، أكد بعض من المختصين أن حالة عدم الاتزان والتوتر التي ظهر فيها شربل خلال اللقاء التلفزيوني المثير للجدل، تؤكد ما جاء في الوثيقة بأنه يعاني من مرض نفسي، مشددين أن إلقاء التهم جزافاً من مسؤول رفيع أمر غير طبيعي.

وكانت تصريحات شربل وهبه، أثارت موجة استنكار من دول عربية وإسلامية، وأصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً عبرت فيه عن رفضها للتصريحات مؤكدة على أنها لا تعبر عن موقف الدولة، وشددت على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

لبنان
مرض نفسي
شربل وهبة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
شربل.... وخريش ... 😆😆 ما اقبح من السلف الا الخلف
**""'سهم'""**😊
مامنهم فائدة احذية ايران .... كلهم اخس من بعض .
دكتور
امحق
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههه نادي الفقر
دكتور
امحق

أخر الأخبار

جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال إصابة المستفيد بالفيروس
جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال إصابة المستفيد بالفيروس
منذ 10 دقائق 1289
تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة وأثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان
تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة وأثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان
منذ 15 دقيقة 1208
بالفيديو.. ميسرة بالسيارات تجوب شوارع لبنان بالأعلام السعودية رفضاً لتصريحات "شربل"
بالفيديو.. ميسرة بالسيارات تجوب شوارع لبنان بالأعلام السعودية رفضاً لتصريحات "شربل"
منذ 20 دقيقة 1428
هتك عرض فتاة بطريقة وحشية وتصويرها عارية على يد خطيبها وصديقها
هتك عرض فتاة بطريقة وحشية وتصويرها عارية على يد خطيبها وصديقها
منذ 30 دقيقة 625
ناصر الفراعنة يرد على تصريحات "شاربل وهبة" بقصيدة جديدة
ناصر الفراعنة يرد على تصريحات "شاربل وهبة" بقصيدة جديدة
منذ 34 دقيقة 1941
التعليم تُعيد مسمى "مدير المدرسة" وتلغي "قائد"
التعليم تُعيد مسمى "مدير المدرسة" وتلغي "قائد"
منذ 54 دقيقة 1917
إلهام شاهين تكشف عن كواليس العمل مع الراحل سمير غانم: "رائعة جدا"
إلهام شاهين تكشف عن كواليس العمل مع الراحل سمير غانم: "رائعة جدا"
منذ 59 دقيقة 679
وثيقة مسربة تكشف معاناة شربل وهبة من مرض نفسي حاد
وثيقة مسربة تكشف معاناة شربل وهبة من مرض نفسي حاد
منذ ساعة 2049
مايكروسوفت تقرر إيقاف "إنترنت إكسبلورر"
مايكروسوفت تقرر إيقاف "إنترنت إكسبلورر"
منذ ساعة 2024
بالفيديو.. من المتردية شربل وهبة إلى النطيحة "مي خريش"
بالفيديو.. من المتردية شربل وهبة إلى النطيحة "مي خريش"
منذ ساعة 2685