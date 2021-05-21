بالفيديو.. من المتردية شربل وهبة إلى النطيحة "مي خريش"

بيروت (صدى):
لم يكن موقف وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، من المملكة جديداً على التيار الوطني الحر، حيث سبقته نائبةُ رئيس التيار الوطني الحرّ مي خريش، التي فضّلت إيران على المملكة.
وجاء اختيار مي خريش لإيران خلال مقابلة على صوت بيروت، حيث قالت: "عندي تجارب ومخبريني وكذا، الدولتين أنا أكيد لم أزرهم.. تسألني في السياسة، بالسياسة يمكن بعد.. لا أختار إيران، نعم.."
وأضافت خريش أنّ الحضارة الإيرانية أعرق، وأنّ هامش الحرية فيها أكبر، والأهمّ أنّ حياكة السجّاد فيها تُعلّم “الصبر الاستراتيجي”.
وبعدها أصدر التيار العوني بياناً قال فيه إنّها لم تنطق باسم التيار، بل باسمها الشخصي.