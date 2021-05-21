حكم قضائى ضد إيران بشأن تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية

وكالات (صدى):
أصدرت محكمة في مقاطعة أونتاريو الكندية حكم قضائي ضد إيران بشأن تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث قضت بفرض تعويضات لصالح عائلات الضحايا.
وأشارت محكمة العدل العليا في أونتاريو، إلى أن إسقاط الطائرة كان "عملا إرهابيا متعمدا"، استنادا بشكل أساسي إلى أدلة مكتوبة قدمها محامون يمثلون عائلات بعض الضحايا.
وأفادت وكالة "رويترز" أن المكتب في واشنطن الذي يتولى الشؤون القنصلية للإيرانيين في كندا، لم يرد على اتصالات ورسالة بالبريد الإلكتروني.
كانت الطائرة الأوكرانية قد سقطت بالقرب من طهران في 8 يناير 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصا، بينهم عشرات الكنديين.