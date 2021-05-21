نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حكم قضائى ضد إيران بشأن تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية

منذ ساعة
2159
حكم قضائى ضد إيران بشأن تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية

وكالات (صدى):
أصدرت محكمة في مقاطعة أونتاريو الكندية حكم قضائي ضد إيران بشأن تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث قضت بفرض تعويضات لصالح عائلات الضحايا.

وأشارت محكمة العدل العليا في أونتاريو، إلى أن إسقاط الطائرة كان "عملا إرهابيا متعمدا"، استنادا بشكل أساسي إلى أدلة مكتوبة قدمها محامون يمثلون عائلات بعض الضحايا.

وأفادت وكالة "رويترز" أن المكتب في واشنطن الذي يتولى الشؤون القنصلية للإيرانيين في كندا، لم يرد على اتصالات ورسالة بالبريد الإلكتروني.

كانت الطائرة الأوكرانية قد سقطت بالقرب من طهران في 8 يناير 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصا، بينهم عشرات الكنديين.

إيران
الطائرة الأوكرانية
عائلات الضحايا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
شربل.... وخريش ... 😆😆 ما اقبح من السلف الا الخلف
**""'سهم'""**😊
مامنهم فائدة احذية ايران .... كلهم اخس من بعض .
دكتور
امحق
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههه نادي الفقر
دكتور
امحق

أخر الأخبار

جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال إصابة المستفيد بالفيروس
جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال إصابة المستفيد بالفيروس
منذ 10 دقائق 1280
تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة وأثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان
تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة وأثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان
منذ 15 دقيقة 1204
بالفيديو.. ميسرة بالسيارات تجوب شوارع لبنان بالأعلام السعودية رفضاً لتصريحات "شربل"
بالفيديو.. ميسرة بالسيارات تجوب شوارع لبنان بالأعلام السعودية رفضاً لتصريحات "شربل"
منذ 20 دقيقة 1428
هتك عرض فتاة بطريقة وحشية وتصويرها عارية على يد خطيبها وصديقها
هتك عرض فتاة بطريقة وحشية وتصويرها عارية على يد خطيبها وصديقها
منذ 29 دقيقة 621
ناصر الفراعنة يرد على تصريحات "شاربل وهبة" بقصيدة جديدة
ناصر الفراعنة يرد على تصريحات "شاربل وهبة" بقصيدة جديدة
منذ 34 دقيقة 1941
التعليم تُعيد مسمى "مدير المدرسة" وتلغي "قائد"
التعليم تُعيد مسمى "مدير المدرسة" وتلغي "قائد"
منذ 54 دقيقة 1913
إلهام شاهين تكشف عن كواليس العمل مع الراحل سمير غانم: "رائعة جدا"
إلهام شاهين تكشف عن كواليس العمل مع الراحل سمير غانم: "رائعة جدا"
منذ 59 دقيقة 679
وثيقة مسربة تكشف معاناة شربل وهبة من مرض نفسي حاد
وثيقة مسربة تكشف معاناة شربل وهبة من مرض نفسي حاد
منذ ساعة 2047
مايكروسوفت تقرر إيقاف "إنترنت إكسبلورر"
مايكروسوفت تقرر إيقاف "إنترنت إكسبلورر"
منذ ساعة 2024
بالفيديو.. من المتردية شربل وهبة إلى النطيحة "مي خريش"
بالفيديو.. من المتردية شربل وهبة إلى النطيحة "مي خريش"
منذ ساعة 2683