«صحة جدة» توفر وظائف صحية وطبية شاغرة

جدة (صدى):
كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، عن توفر وظائف طبية وصحية شاغرة على نظام (التعاقد المؤقت).
وأوضحت المديرية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أطباء استشاريين عناية مركزة، أطباء أخصائيين عناية مركزة، تمريض عناية مركزة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 08/10/1442هـ الموافق 20/05/2021م، فيما ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والتصنيف المهني وصورة الهوية ووثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء ووسيلة الاتصال إلى مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة (إدارة المراكز التخصصية) على البريد الإلكتروني التالي: من هنـــــــــا