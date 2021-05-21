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«الصحة» توضح ما على المحصنين وغير المحصنين فعله عند مخالطة مصاب بكورونا

منذ 17 دقيقة
1442
«الصحة» توضح ما على المحصنين وغير المحصنين فعله عند مخالطة مصاب بكورونا

الرياض (صدى):
أوضح حساب "الصحة 937" التابع لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، ما يجب على المحصنين وغير المحصنين فعله عند مخالطة مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ورد الحساب على استفسار يقول: " بعد مخالطة مصاب متى ينصح بالمسحة المصاب ماخذ لقاح وإحنا قسم أخذ جرعتين وقسم جرعة وقسم ما أخذه لسة والعزل إلى متى من يوم المخالطة".

وأجاب حساب الصحة: "بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يوم من استكمال التطعيم وأصبح الوضع "محصن" في توكلنا ولم يظهرعلى الشخص أعراض فلا يلزمه الدخول في الحجر لكن يجب الاستمرار في الاحترازات العامة مثل لبس الكمام والتباعد الاجتماعي".

وأضاف:" وعلى الغير محصنين عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي: يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهورالأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض".

وتابع:"‏‎‎يحجر المخالط لمدة ( ١٠ أيام ) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أومن تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري ( PCR ) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".

واختتم حساب الصحة: "ويمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فورا ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري".

 

وزارة الصحة
فيروس كورونا
لقاح كورونا
المحصنين

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يالطيف من انتقاد محمد رمضان علي اي شئ
ابو عمار
ناس تفكر صح . عملو شبك للحلال متحرك
ابو عمار
هههههههههههههههههه استعراض لعلى و عسى تجد لها زوج مسيار بعد طلاقها
ابو عمار
يمكن يصلون جماعه . انتظر يا زول ولا تستعجل
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه موجود يا حلوه هاتي عنوانك اذا عندك استعداد لزواج

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