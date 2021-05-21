نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ ساعة
1642
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل ،الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
يالطيف من انتقاد محمد رمضان علي اي شئ
ابو عمار
ناس تفكر صح . عملو شبك للحلال متحرك
ابو عمار
هههههههههههههههههه استعراض لعلى و عسى تجد لها زوج مسيار بعد طلاقها
ابو عمار
يمكن يصلون جماعه . انتظر يا زول ولا تستعجل
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه موجود يا حلوه هاتي عنوانك اذا عندك استعداد لزواج

أخر الأخبار

«الصحة» توضح ما على المحصنين وغير المحصنين فعله عند مخالطة مصاب بكورونا
«الصحة» توضح ما على المحصنين وغير المحصنين فعله عند مخالطة مصاب بكورونا
منذ 17 دقيقة 1436
بالفيديو.. محمد رمضان يثير غضب جمهور سمير غانم بعد وفاته
بالفيديو.. محمد رمضان يثير غضب جمهور سمير غانم بعد وفاته
منذ 44 دقيقة 752
فوائد علاجية لشرب الماء في وعاء فخاري
فوائد علاجية لشرب الماء في وعاء فخاري
منذ ساعة 478
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1642
جوجل تكشف عن أداة جديدة تتعرف على 288 حالة مرضية جلدية
جوجل تكشف عن أداة جديدة تتعرف على 288 حالة مرضية جلدية
منذ ساعة 330
أسرة شاب مفقود بجدة تعلن العثور عليه بعد 40 يومًا من غيابه
أسرة شاب مفقود بجدة تعلن العثور عليه بعد 40 يومًا من غيابه
منذ ساعة 2359
رومانيا تضبط 1.5 طنًا من الهيروين مهربة من إيران
رومانيا تضبط 1.5 طنًا من الهيروين مهربة من إيران
منذ ساعتين 2138
رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بنجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بنجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
منذ 3 ساعات 2159
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد جهود مصر في غزة: لن تجد الشكر المستحق إن لم تُشتم!
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد جهود مصر في غزة: لن تجد الشكر المستحق إن لم تُشتم!
منذ 3 ساعات 3554
«المرور» يوضح السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية
«المرور» يوضح السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية
منذ 4 ساعات 2684