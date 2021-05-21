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رومانيا تضبط 1.5 طنًا من الهيروين مهربة من إيران

منذ ساعة
1922
رومانيا تضبط 1.5 طنًا من الهيروين مهربة من إيران

بوخارست (صدى):
كشفت السلطات الرومانية، أمس الخميس، أنّها ضبطت في ميناء كونستانتا "جنوب شرق" ما يقرب من 1500 كيلوغرام من الهيرويين مهربّة من إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدّرات التي يتمّ إحباطها في السنوات الأخيرة في دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي.

وأوضحت النيابة العامة الرومانية المتخصصة بمكافحة المافيا في بيان، إنّ زنة شحنة الهيرويين المضبوطة بلغت 1452 كيلوغراما وكانت مخبّأة في حاوية شحن مليئة بمواد بناء، مشيرة إلى أنّ الوجهة النهائية لهذه المخدّرات كانت أوروبا الغربية وتناهز قيمتها لو قدّر بيعها في السوق السوداء بالتجزئة حوالى 45 مليون يورو.

وأكدت أن هذه عملية ضبط تاريخية، هي ثاني أضخم عملية ضبط في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.

 

 

إيران
رومانيا
الهيروين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10582
منذ 52 دقيقة
لو كان حتى علف ماشية ما يكون بهذه الأوزان .. هووا أيييبه

بلد وإلا غرزة .. يا ساتر

اللهم أكف العالم شر إيران

اللهم لا تجعل لإيران مع الهيروين مصدر دخل ومالا حراما يفسد ولا يصلح أبدا

مال سخروه للقتل باسم الجنة الموعودة التي يوزعون مفاتيحها على اليمنيين في صعدة وما حولها من الجبهات

وكأنه سم أفعى برأسين

أو فك وحش بأنياب ضبع
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49750
منذ 24 دقيقة
لعنة الله على المجوس . ايران بؤرة فساد وانحطاط خلقي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اللهم ثبت فؤاده ومن عليه بفضلك وعافيتك ولا تحرمه لذة وبركة وجمال كنف الأسرة وأجعل له رزقا ممدودا وعملا صالحا مقبولا وزده ولا تنقصه...
ابو عمار
يمكن كان زعلان على اسرته
ابو عمار
يبدو ان بدور الى الان لم يتقدم احد لزواج بها مسيار فأخذت تضهر بأستمرار لتذكر الناس بوجودها ولكن المشكله انها كبرت في العمر ولم...
د محمد ماجد بخش
نعم الله لا تعد ولا تحصى الحمد لله على كرمه ومنه وسلامة المفقود الحمد لله رب العالمين اللهم أجعله قرة عين لذويه
ابو عمار
الله ييرحمه

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