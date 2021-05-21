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الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد جهود مصر في غزة: لن تجد الشكر المستحق إن لم تُشتم!

منذ ساعة
2089
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد جهود مصر في غزة: لن تجد الشكر المستحق إن لم تُشتم!

الرياض (صدى):
أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عن إعجابه بدور مصر القوي في وقف إطلاق النار المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "مصر وكفى بالاسم فخرًا.. بلا خطابات رنانة ولا تصريحات عنترية ولاخطب تهيج المشاعر مارست دورها المؤثر وبذلت جهدًا هائلًا لتصل إلى اتفاق صعب ولتحقن دماء أهل غزة وتحول دون وقوع آلاف الضحايا، وبحكم الخبرة المتراكمة لدى أخيكم لن تجد الشكر المستحق من المعنيين هذا إن لم تُشتم!"، مضيفًا:" قدَرُ الكبير".

ودخل اتّفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيز التنفيذ بعد 11 يوماً من القصف المتبادل.

 

 

مصر
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
غزة
وقف إطلاق النار

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10561
منذ 26 دقيقة
والله إنها دولة الحضارة في الدبلوماسية والسياسة العربية

والسيسي لا يقل مجدا عن كل رؤساء مصر السابقين - ١
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10561
منذ 14 دقيقة
مصر كبيرة .. مصر عظيمة .. مصر أمنا كلنا .. مش نحن في الدنيا وهي أم الدنيا


تسلم رأسك يا سيادة الريس


وعيدك سعيد

ولو إني متأخر في المباركة لك


شكرا للأمير الشاعر الذي أرى فيه مع الشعر حس الوطن

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عابد المعلوي أبو هاني
ماشا ء الله عليه والى الامام بارك الله فيك
د محمد ماجد بخش
مصر كبيرة .. مصر عظيمة .. مصر أمنا كلنا .. مش نحن في الدنيا وهي أم الدنيا تسلم رأسك يا سيادة الريس وعيدك سعيد...
د محمد ماجد بخش
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