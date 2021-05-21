نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبض على مواطن وزوجته رفضا إبراز الهوية الوطنية وسجل الأسرة في جازان

منذ 7 ساعات
7690
3
القبض على مواطن وزوجته رفضا إبراز الهوية الوطنية وسجل الأسرة في جازان

جازان (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة جازان، اليوم الجمعة، من القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي ، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة أوقفت مواطنا بالعقد السادس من العمر بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال الأمن لإبراز هويته الوطنيه وسجل أسرته التي كانت ترافقه عند استيقافه في مخفر الحقو للضبط الأمني على طريق الحقو.

وأوضح الرائد نايف حكمي، أن المواطن قام وزوجته بالتجاوز اللفظي على رجال الأمن وتصوير الموقف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

جازان
مواطن
الهوية الوطنية

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 13215
منذ 5 ساعات
كان بالإمكان أفضل مما كان،،
رجل الأمن طلب منك إبراز هويتك الوطنيه وسجل الأسره، فلماذا التردد،يارجل،وتضع نفسك وعائلتك في موضع إشتباه،
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10585
منذ 4 ساعات
هذا نوع من النرجسية

رجل الأمن في خدمة الوطن والمواطن

رجل الأمن أنا وأنت وهو

رجل الأمن صمام أمان لكل خير

رجل الأمن ورجل الصحة هم أبطال مكافحة كورونا

رجل الأمن يتعرض للأخطار بلا تردد مقبل غير مدبر والأحداث والتأريخ يشهد

رجل الأمن لا يستحق منا إلا كل تقدير وإعزاز

رجل الأمن هو كل من مثل الدولة عسكريا

رجل الأمن هو درع الوطن المنيع

رجل الأمن هو حصن الوطن الحصين

رجل الأمن هو إبني وأخي وابن عمي وابن جاري وهو ابن الوطن
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 232
منذ دقيقتين
لاتعاند من إذا قال فعل ..
أولئك الذين يتصادمون مع رجال الأمن
ويعتقدون أنهم سيتغلبون عليهم ..
هم في الحقيقة حمقى مغفلون
إما أن يكون مريضا نفسيا ..
أو أن لديه علة يخفيها .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت ايران مصدر الإرهاب والإفساد والخراب في العالم ..
أبوخالد-أبها.
الأحوال المدنية: شرطان لاحتفاظ المواطن ببطاقة «الهوية القديمة» ========================================================================== أين هما الشرطان ..!!؟؟ .
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
مستنقع عفن ، فلا غرابة العفن من مستنقعه ..

أخر الأخبار

انفصال أكبر جبل جليدي في العالم من مكانه
انفصال أكبر جبل جليدي في العالم من مكانه
منذ 33 دقيقة 624
نصائح للتخلص من آلام الظهر عند الجلوس
نصائح للتخلص من آلام الظهر عند الجلوس
منذ 38 دقيقة 1533
عادل إمام ينعى سمير غانم: «هتوحشني أوييييي»
عادل إمام ينعى سمير غانم: «هتوحشني أوييييي»
منذ 54 دقيقة 761
«صحة جدة» توفر وظائف صحية وطبية شاغرة
«صحة جدة» توفر وظائف صحية وطبية شاغرة
منذ ساعة 1622
«الصحة» توضح ما على المحصنين وغير المحصنين فعله عند مخالطة مصاب بكورونا
«الصحة» توضح ما على المحصنين وغير المحصنين فعله عند مخالطة مصاب بكورونا
منذ ساعة 2812
بالفيديو.. محمد رمضان يثير غضب جمهور سمير غانم بعد وفاته
بالفيديو.. محمد رمضان يثير غضب جمهور سمير غانم بعد وفاته
منذ ساعتين 1672
فوائد علاجية لشرب الماء في وعاء فخاري
فوائد علاجية لشرب الماء في وعاء فخاري
منذ ساعتين 786
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 3 ساعات 1883
جوجل تكشف عن أداة جديدة تتعرف على 288 حالة مرضية جلدية
جوجل تكشف عن أداة جديدة تتعرف على 288 حالة مرضية جلدية
منذ 3 ساعات 454
أسرة شاب مفقود بجدة تعلن العثور عليه بعد 40 يومًا من غيابه
أسرة شاب مفقود بجدة تعلن العثور عليه بعد 40 يومًا من غيابه
منذ 3 ساعات 3455