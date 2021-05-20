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وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا ويبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

منذ ساعة
1641
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا ويبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

نيويورك (صدى):
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين  البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

إندونيسيا
الأمير فيصل بن فرحان

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د محمد ماجد بخش
سؤال مباشر جدا هل صحيح أن مرتبه ٧٠ ألف دولار شهريا
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د محمد ماجد بخش
رجل خطابات وليس أعمال سوى توزيع المعونات والمساعدات وينبغي استبدال السياسة الخطابية بالسياسة الاستراتبجية الحراكية قبل فوات الأوان مثال على ذلك .. احتواء الصومال...
جنوبيه قحطانيه❣
👊😭😭😭 هين بتسوق عن بعد😊😂
جنوبيه قحطانيه❣
الله يكفينا الشر

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