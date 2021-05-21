القبض على مواطن وزوجته رفضا إبراز الهوية الوطنية وسجل الأسرة في جازان

جازان (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة جازان، اليوم الجمعة، من القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية.
وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي ، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة أوقفت مواطنا بالعقد السادس من العمر بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال الأمن لإبراز هويته الوطنيه وسجل أسرته التي كانت ترافقه عند استيقافه في مخفر الحقو للضبط الأمني على طريق الحقو.
وأوضح الرائد نايف حكمي، أن المواطن قام وزوجته بالتجاوز اللفظي على رجال الأمن وتصوير الموقف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى ايقافهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.