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السفارة في واشنطن تكشف اشتراطات السفر إلى أمريكا

منذ 10 دقائق
1235
السفارة في واشنطن تكشف اشتراطات السفر إلى أمريكا

واشنطن (صدى):
طالبت سفارة المملكة لدى واشنطن، المواطنين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وأكدت السفارة على ضرورة أن يُقدم الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمُقيمون في أمريكا بصفة قانونية ودائمة والمسافرون إليها من بلد أجنبي، دليلاً على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

وأشارت إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وأيرلندا والبرازيل، وكذلك إيران وجنوب إفريقيا ودول مجموعة الشنغن خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة، موضحة قائمة تلك الدول قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره، داعيةً مَن يرغب في معرفة المزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الخاص بمركز مكافحة الأمراض الوقائية الأمريكي.

أمريكا
اشتراطات السفر
السفارة في واشنطن

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الولد اجمل من امه اقول المكياج صار رحمه للشهبان والأشكال القبيحه
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وهديتني وردة فرجيتا لصحابي خبّيتا بكتابي زرعتا عالمخدة هديتك مزهرية لا كنت تداريها ولا تعتني فيها تَ ضاعت الهدية
ع. س. ع
ههههههه
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️: بشرع الله واجب على البنت ستر كامل و غطاء✍️ و مخالطها للرجال حرام و أكبر ذنب...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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